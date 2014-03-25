Службу автомобильных дорог Крыма возглавил бывший заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Никита Гаранин. Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

Новому руководителю 33 года, он уроженец Москвы. Имеет два высших образования.

С 2006 по 2007 годы работал ведущим специалистом отдела строительства и реконструкции управы Хамовники в Москве. С 2007 по 2011 годы был главным специалистом отдела технического надзора Департамента капремонта жилищного фонда ЦАО Москвы. В 2015 году возглавил управление региональной политики в области развития автомобильных дорог Министерства транспорта Крыма. А с 2016 по 2017 год занимал должность заместителя министра имущественных и земельных отношений РК.