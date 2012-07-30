Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, согласно которому каждой матери при выходе из роддома будут дарить набор для новорожденного. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

Как отметили специалисты, набор может содержать подгузники, погремушки, ползунки и другие необходимые для младенца вещи. Данный проект согласован в министерстве экономического развития, но источник финансирования еще не утвержден. В минтруде считают, что финансировать данную программу должны регионы.

«Ответственными исполнителями будут субъекты федерации. Предусматривается, что каждый регион примет соответствующий региональный акт. Проект плана основных мероприятий дорабатывается с учетом поступивших замечаний и предложений», – рассказали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин объявил 2018-2027 года Десятилетием детства, в связи с чем правительство должно утвердить план соответствующих мероприятий до 2020 года. Основой для разработки данного проекта служат предложения федеральных органов законодательных и исполнительной власти, Агентства стратегических инициатив, Общественной палаты и заинтересованных компаний.

Документ проекта, призванный улучшить демографическую ситуацию в стране, может вступить в силу в следующем году. Отмечается, что подарки должны быть преимущественно российского производства.