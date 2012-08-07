В Керчи 20 октября в политехническом колледже прошла Всероссийская акция «Есть такая профессия - Родину защищать». Мероприятие посетил заместитель Председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс, глава муниципального образования Николай Гусаков и студенты колледжа, - передает Керчь.ФМ

После, слово взял Ефим Фикс:

«Действительно присутствуя сегодня на этом трогательном мероприятии я поймал себя на мысли, что наши ветераны, участники ВОВ, которые воевали и защищали нашу страну, они бы наверное были бы счастливы. А живые ветераны наверняка счастливы, что молодежь вновь и вновь возвращается к святой для каждого из нас теме. Теме защиты своего отечества. Так повелось уже исторически, что наша земля Россия она на протяжении уже многих, многих, многих веков подвергалась нападкам и каждый кто нападал на Россию и российские земли всегда получал по зубам. И всегда так получал по зубам, что уже больше не возвращался на российскую землю».

Напомним, директора керченского политехнического колледжа подозревают в нецелевом использовании средств