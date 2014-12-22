В Керчи ввели остановку «Памятник» в прямом направлении (между остановками «4-й Степной» и «Стройгородок») для всех видов транспорта (муниципального и частного). Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Ее ввели в соответствии с Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 26.09.2017 г. № 3815/1-п, по маршрутам № 1 «Автовокзал – Порт Крым», № 18 «Автовокзал – п. Маяк – Пансионаты», № 24 «Ж/д Вокзал – Еникале».