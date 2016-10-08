Управление ГИБДД МВД по Республике Крым подало заявку на предоставление дорожным инспекторам карманных видеорегистраторов. Об этом журналистам РИА Крым сообщил начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ

«Нами подана заявка на покупку носимых видеорегистраторов, которые будут находиться у сотрудников ГИБДД в нагрудных карманах. Они позволят открыто фиксировать диалог инспекторов с водителями», – рассказал Борисенко.

Также, по его словам, планируется оснастить видеорегистраторами и автомобили сотрудников.

«После окончания смены отснятые в течение дня материалы будут скачиваться с видеорегистраторов и храниться в накопительной базе. В случае обращения водителей с жалобами на действия сотрудников ГИБДД — эти видеозаписи будут просматриваться», – отметил Борисенко.