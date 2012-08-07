В Крыму будут искать новых подрядчиков для возведения 19 объектов федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию полуострова до 2020 года. Строителей еще 10 объектов заставят вернуть аванс. Об этом РИА Крым рассказал глава Госсовета РК Владимир Константинов, - передает Керчь.ФМ

«По 10 объектам ведутся претензионные работы по возврату аванса, то есть организация (которая занималась строительством – ред.) «умерла», но это не значит, что объект потерян. Будет новая процедура, новый подряд. По 19 объектам уже расторгнуты контракты, входим в новые процедуры, новое исполнение. Возможно, преследования начнутся, если там использовались мошеннические схемы, то есть (подрядчики – ред.) шли на конкурс, заведомо зная, что не собираются исполнить этот контракт», — отметил Константинов.

По его словам, сейчас в рамках ФЦП в Крыму реализуются 144 объекта. Работа на 94 из них идет с отставанием от графиков.

«Сейчас не время подводить итоги этой программы, это промежуточный результат. Идет активнейшая работа. Все-таки подавляющее большинство объектов ФЦП имеют шанс быть сданными в срок», — подытожил спикер.