ГИБДД Крыма определила 17 участков строящейся трассы «Тарида», где будут установлены системы видеоконтроля и фиксации, к запуску первой очереди трассы камерами оборудуют шесть из них. Об этом заявил журналистам РИА Крым начальник управления ГИБДД по Республике Анатолий Борисенко, - передает Керчь.ФМ

«Определено 17 участков трассы «Таврида», где будут установлены системы видеофиксации. В основном это сложные развязки, примыкания дорог, то есть те участки, которые потенциально могут быть аварийноопасными», — сказал Борисенко.

Изначально камерами будут оборудованы шесть участков трассы, отметили в ГИБДД. В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию всей трассы в четырехполосном режиме, ее оснастят различными техническими средствами, в том числе камерами, их муляжами, весовыми.

Сегодня на территории Республики успешно работают лишь восемь средств контроля движения и фиксации нарушений – в Симферополе, на выезде из города, и три камеры на участке дороги Симферополь-Алушта. В 2018 году, отметил Борисенко, на территории Республики будет установлено 285 средств фиксации нарушений, первичное техзадание на их закупку и установку уже есть. Помимо них в Крыму будут работать 15 передвижных комплексов.

Напомним, под Керчью заасфальтировали еще несколько километров будущей «Тавриды»