В Крыму более 50 набережных необходимо привести в порядок, создав единый архитектурный облик за счёт сноса незаконных построек. Об этом корреспонденту КИА сообщил министр строительства и архитектуры Республики Крым Сергей Кононов, - передает Керчь.ФМ

«Что касается единого архитектурного облика городов и посёлков Крыма, то существует две проблемы. Это сложившиеся и самовольная застройка на протяжении многих лет. Предприимчивые люди ставили ларьки, которые перерастали в объекты капитального строительства. Все эти проблемы министерство понимает. Проблема в настоящее время решается. Мы разрабатываем концепцию набережных для всех населённых пунктов, которая будет едина — без точек общепита и с малыми архитектурными формами, точками озеленения, а также с возможностью создания пешеходного променада. Конечно, каждая набережная будет иметь свои отличительные черты — не по одному лекалу будут созданы», — рассказал Кононов.

Министр строительства и архитектуры РК подчеркнул, что с приходом главного архитектора Крыма эти проекты будут реализованы.

«Сейчас в Крыму ни одна набережная не соответствует требованиям, а их более 50. В Ялте уже видим 30 объектов капитального строительства, которые могут попасть под снос. Под новую концепцию они не походят, закрывая виды и перекрывая пешеходные части», — пояснил Кононов.

Напомним, на набережной в Керчи провалился кусок дороги