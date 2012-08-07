Министерство труда и социальной защиты Крыма планирует в следующем году открыть семь пунктов проката средств реабилитации в нескольких городах и районах республики. Об этом сообщила пресс-служба минсоцзащиты республики, - передает Керчь.ФМ.

«Данная практика будет реализована в Республике Крым впервые и позволит решить ряд проблемных вопросов, таких, как временная нуждаемость или отсутствие возможности в приобретении гражданином технического средства реабилитации, отсутствие в региональном и федеральном перечнях конкретного вида технического средства реабилитации, отсутствие оснований для обеспечения гражданина за счет средств республиканского и федерального бюджетов и другие», – сообщила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

По информации министерства, пункты проката технических и других средств реабилитации планируется открыть на базе центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В них будут предоставляться переданные гражданами средства реабилитации, которые являются пригодными к дальнейшему использованию, но по каким-то причинам остались не востребованными у инвалидов и отдельных категорий граждан. Технические и другие средства реабилитации будут предоставляться во временное пользование как инвалидам, так и другим нуждающимся в них гражданам.