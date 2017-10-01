Сотрудники Керченского политехнического колледжа выступили в защиту своего директора Ольги Гребенниковой. Открытое письмо коллектива поступило в адрес редакции агентства «Крыминформ». Под обращением подписались 60 человек, - передает Керчь.ФМ.

«Мы воспринимаем сложившуюся ситуацию как травлю нашего руководителя за принципиальное исполнение своих должностных обязанностей, – говорится в тексте открытого письма. – Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к главным редакторам всех интернет-изданий не публиковать непроверенные данные, которые мешают нормальной работе как руководства колледжа, так и всего коллектива».

Сотрудники рассказали, что Ольга Гребенникова возглавляет учебное заведение с 2014 года. За это время материально-техническая база политехнического колледжа существенно изменилась: были отремонтированы и оснащены современным оборудованием учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, закуплена учебная литература и спортинвентарь.

В открытом письме также говорится о разбирательстве руководства учебного заведения с некой компанией-подрядчиком. Фирма выиграла тендер, но недопоставила оборудование в мастерские, мебель в актовый зал и сорвала ремонт 17 туалетов. По данному факту подан иск в Арбитражный суд, а прокуратура ведет проверку деятельности данного подрядчика, уверяют сотрудники колледжа.

Напомним, директора керченского политехнического колледжа подозревают в нецелевом использовании средств