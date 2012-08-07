Сбербанк не видит схемы, которая позволила бы работать в Крыму, не попав под санкции, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на лекции в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом пишет РИА, - передает Керчь.ФМ.

«Как вы думаете, почему мы не работаем в Крыму? Мы были там до всей этой ситуации, до 2014 года», — сказал Греф, отвечая на вопрос, есть ли возможности для Сбербанка работать в Крыму.

«Можете себе представить, что такое цена вопроса для Сбербанка. Это вопрос всей финансовой системы страны, конкурентоспособности страны в целом. Поэтому спекулянты, которые эти темы все время поднимают, — это люди, которые не понимают, что лежит на кону, или они умышленно все это дело раздувают. Нет такой схемы, которая позволила бы нам работать, не попав под весь пул санкций, такой схемы мне не известно… Таких схем нет. Если бы такие схемы были — мы бы обязательно были там», — подчеркнул Греф.

«И выбор на чаше весов — получить весь набор санкций и обречь страну на это, либо выйти из Крыма», — констатировал он.

В Крыму работает целый ряд небольших банков, для которых нет такой опасности, как для Сбербанка — быть выключенным из международного потока капиталов, напомнил Греф.

«Ответ очевиден — он понятен всем думающим людям. Вокруг этого вопроса много спекуляций», — добавил он.