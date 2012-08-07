Сельскохозяйственную ярмарку с площади перед школой искусств убрали, но теперь она появилась на площади перед Дворцом культуры «Корабел».
Как передает корреспондент Керчь.ФМ, на ярмарке продают рыбу, мясо, овощи, саженцы деревьев и другие товары.
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Сельскохозяйственную ярмарку с площади перед школой искусств убрали, но теперь она появилась на площади перед Дворцом культуры «Корабел».
Как передает корреспондент Керчь.ФМ, на ярмарке продают рыбу, мясо, овощи, саженцы деревьев и другие товары.
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