В рамках рабочего визита вице-спикера Государственного совета Республики Крым Ефима Фикса в Керчь, 20 октября состоялась встреча с коллективом ООО «Керченский рыбоконсервный завод «Пролив».

Об этом в соцсети сообщил председатель горсовета Керчи Николай Гусаков, - передает Керчь.ФМ.

На встрече также присутствовала депутат Госсовета Крыма Ирина Черненко и руководитель Керченского местного отделения политической партии Евгений Масюткин. Встреча прошла по инициативе трудящихся предприятия, которые хотели обговорить с руководством города и республики наболевшие вопросы.

«Мероприятие прошло в формате "вопрос-ответ". Озвученная проблематика взята на контроль. Ирина Черненко оставила свои контактные данные и пояснила, как обращаться к депутату для решения сложных вопросов», - заключил Гусаков.