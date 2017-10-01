В рамках правового воспитания молодежи начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району майор полиции Артем Максимов принял участие в уроке правового информирования для учащихся 8-х классов школы № 2 п. Ленино.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.

Полицейский довел до сведения ребят виды ответственности за совершение несовершеннолетними противоправных деяний, рассказал о возрасте, с которого наступает уголовная и административная ответственность несовершеннолетних. Также затронул тему по самовольным уходам подростков, как с уроков, так и из дома. Напомнил о вреде пагубных привычек на растущий организм ребенка.

Кроме того, полицейский напомнил школьникам о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.

Артем Викторович привел примеры из личной практики о преступлениях, которые совершили несовершеннолетние, и о тяжести их последствий.

В завершении встречи начальник ОУР объяснил подросткам об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, а также напомнил об элементарных правилах соблюдения мер личной безопасности. Ведь безопасность детей - одно из приоритетных направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел.