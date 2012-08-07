Министерство курортов и туризма Крыма приглашает общественность присоединиться к обсуждению проекта Закона Республики Крым «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в Республике Крым». Об этом сообщает пресс-служба министерства, - передает Керчь.ФМ.

Так, предложения участников общественного обсуждения принимаются до 18:00 30 октября 2017 года на адрес электронный адрес: [email protected] или почтовый адрес: 295011, г. Симферополь, ул. Самокиша, 30.

За консультацией по участию в общественном обсуждении и его проведению можно обращаться в управление экономического и стратегического планирования Министерства курортов и туризма Крыма по телефону: (3652) 620-350 (ответственное лицо – Моисеенко Яков Яковлевич).

В Крыму уполномоченным исполнительным органом государственной власти, ответственным за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, выступает Минтуризма РК.