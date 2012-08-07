Правительство Крыма подготовит и направит поправки к федеральному закону о взносах на капитальный ремонт.

Об этом в среду заявил Сергей Аксенов на итоговой встрече, посвященной приему руководителями исполнительной власти республики жителей Джанкойского района, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Проблемы по всем регионам Крыма схожие, в частности, вопросы взносов на капремонт. Ситуация проблемная, везде она одинаковая, типовая, непрозрачная, непонятная. Ну и, на мой взгляд, несправедливая. В любом случае – это федеральное законодательство. Мы сейчас с Владимиром Николаевичем Серовым (вице-премьер) говорили, предложения свои будем готовить, разбирать все на детали. Считаю, что проблема очень серьезная, нарастает как снежный ком», – заявил Аксенов.

По его словам, власти республики постараются найти способы выйти из сложившегося положения в течение месяца.

Крымчане начали платить взносы на капитальный ремонт с 1 октября 2016 года. Тариф составляет 6,16 рубля за кв. метр площади. Всего в базу данных регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов внесено 10,7 тысячи домов.

Напомним, крымчане в 2018 году будут платить за капремонт по прежним тарифам