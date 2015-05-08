Заместитель Председателя Государственного совета РК Ефим Фикс и глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков посетили школу №26 в рамках проверки подготовки учебных учреждений к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.
Начальник управления образования городской администрации Виктор Дахин и директор школы Олег Гудков провели экскурсию по ремонтирующемуся пищеблоку, а также продемонстрировали остальные помещения школы. Это одно из последних образовательных заведений, которые строились в Керчи.
Ефим Фикс отметил, что будет в Керчи ориентировочно в конце первой декады ноября и обязательно посетит учебное заведение снова, ознакомившись с результатами ремонта, - заключили в пресс-службе.
Фото: горсовет
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