Заместитель Председателя Государственного совета РК Ефим Фикс и глава муниципального образования г. Керчь Николай Гусаков посетили школу №26 в рамках проверки подготовки учебных учреждений к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Начальник управления образования городской администрации Виктор Дахин и директор школы Олег Гудков провели экскурсию по ремонтирующемуся пищеблоку, а также продемонстрировали остальные помещения школы. Это одно из последних образовательных заведений, которые строились в Керчи.

«Она большая, рассчитанная на 1200 учеников. Только преподавательский состав тут насчитывает 80 специалистов. Работы развернуты масштабные. Подобного ремонта пищеблока керченские школы еще не знали. Аналогичный проводится и в соседней школе №25. По словам руководителя, в течение ближайших двух недель должна быть закончена основная часть работ», - отметили в горсовете

Ефим Фикс отметил, что будет в Керчи ориентировочно в конце первой декады ноября и обязательно посетит учебное заведение снова, ознакомившись с результатами ремонта, - заключили в пресс-службе.

Фото: горсовет