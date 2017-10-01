Тест-системы для выявления ВИЧ-инфекции среди крымчан закуплены в полном объеме. В соответствии с Государственной программой, согласно которой, уровень первичного скрининга жителей Крыма должен составлять 21% от общего населения. Об этом корреспонденту КИА сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Александр Немыкин, - передает Керчь.ФМ.

По его словам, переходного остатка закупленных систем хватит и на первый квартал следующего года.

«Тест-системы обследования на ВИЧ-инфекцию делятся на 2 группы: 1) исследование на стационарных лабораторных комплексах, где забор крови производится из вены и результат готов через 3 дня и экспресс-тесты, которые применяются более широко, но результаты после них должны быть перепроверены. Экспресс-тесты могут применяться в экстренных случаях, когда, человек не обследовался на ВИЧ ранее, а ему срочно необходима операция, а также они могут использоваться в массовых мероприятиях по выявлению и профилактики ВИЧ-инфекции», — сообщил Немыкин.

Исследование тест-системой проводится быстро: для анализа берется кровь из пальца и через 15 минут экспресс-тест выдает результат.

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