В рамках V Туристского форума «Открытый Крым» 2 ноября 2017 года состоится дискуссионная панель, на которой обсудят новые технологии онлайн-бронирования как эффективный инструмент продвижения гостиничных услуг. Об этом пишет пресс-служба Минкурортов РК,- передает Керчь.ФМ.

В ходе дискуссии крымские отельеры и представители онлайн-туристических агентств поднимут вопросы схемы продаж путевок и номеров гостиниц России, проблемы взаимодействия объектов размещения и ОТА, обсудят, что выгоднее: прямые продажи или продажи через ОТА, каким должно быть агентское вознаграждение, новые проекты интернет-бронирования на полуострове, а также выработают совместные решения по данному направлению.

Желающим принять участие в дискуссионной панели необходимо зарегистрироваться на официальном сайте форума. Деловая программа форума запланирована на 2-3 ноября 2017 года.