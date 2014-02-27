За девять месяцев 2017 года бюджет Крыма пополнился на 5 млрд рублей. Эта цифра на четверть превышает доходы прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства со ссылкой на министра Ирину Кивико, - передает Керчь.ФМ.

«С начала года доходы Республики выросли в сопоставимых условиях на 26%, то есть в наш бюджет дополнительно поступило почти 5 миллиардов рублей. Если мы сравним с ростом заработной платы в Крыму, то здесь произошло повышение всего на 7%», — сказала она

Наибольший удельный вес в общем объеме поступлений, по данным профильного министра, составляет налог на прибыль — 14,5 млрд руб. Ирина Кивико также уточнила, что плановые назначения на январь-сентябрь по сбору налоговых и неналоговых поступлений перевыполнены на 2,6%, а годовые плановые назначения выполнены почти на 67%. Поступления из федерального бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов превысили прошлогодний показатель на 22,7 млрд руб.

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