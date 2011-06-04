Пресс-служба администрации Керчи опубликовала план мероприятий ко Дню народного единства в Керчи. Основные мероприятия пройдут 4 ноября. Керчан и гостей города ждет концертная программа в центре города, угощения и народные гуляния. Помимо этого, запланированы и другие мероприятия, - передает Керчь.ФМ
28.10.2017
Синагога (Циолковского, 6)
16.00 – Мероприятие, посвященное 180-летию образования Синагоги в г. Керчи и 20-летию Еврейской общины г. Керчи
01.11.2017
Библиотеки города
09.30 – Патриотический час "Единым духом мы сильны" (Библиотека-филиал № 3 им. Н.Островского)
02.11.2017
Библиотеки города
11.00 – Эстафета чтения: «Если мы едины, мы - непобедимы» (Библиотека- филиал № 2 им. Н.Некрасова)
12.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Листая страницы истории» (Детская библиотека № 8 им. А.Гайдара)
13.00 – Час Отечества «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» (Библиотека-филиал № 5 им. С.Маршака)
14.00 – Патриотический видео-час «День народного единства» (Керченская специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов)
14.00 – Час патриота «Вместе мы непобедимы» (ЦДБ им. В.Дубинина)
14.30 – Исторический интернет-маршрут «Народ, идущий дружным шагом под красно-сине-белым флагом» (Детская библиотека № 1 им. О. Кошевого)
15.00 – Исторический час «С гордостью о России» (Библиотека-филиал № 7
им. М.Ю.Лермонтова)
03.11.2017
Образовательные учреждения города
Интерактивные уроки, посвященные Дню народного единства
МБУДО «Центр детского и юношеского творчества»
10.00 – Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моём»
04.11.2017
Площадь им. Ленина
12.00-12.30 – Торжественное открытие праздника «Россия! Мир! Единство!»
12.00-18.00 – Народные гуляния «В дружной семье братских народов»
12.00-18.00 – Праздничная выносная торговля
Угощение национальной выпечкой
12.00-16.00 – Выставка-презентация павильона дружбы народов «Вместе мы едины»
Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Мир цвета надежды»
12.30-13.00 – Концерт детских творческих коллективов города Керчи
13.00-13.20 – Показательные выступления спортсменов
13.30-15.00 – Праздничная концертная программа творческих коллективов города
15.00-16.00 – Концертная программа ВИА «Граффити» + вокальное трио «Любава»
16.00-17.00 – Праздничная концертная программа вокалистов города «Мы вместе»
17.00-18.00 – Праздничный концерт театра-песни «Подворье» (г. Симферополь)
Площадь ДШИ им. Р. Сердюка
Сельскохозяйственная ярмарка
Р-он Аршинцево (площадь бывшего ДК ЖРК)
12.00-21.00 –Всероссийское межнациональное общественное мероприятие «Хоровод дружбы народов России»:
12.00 – Выносная торговля, выставка народного творчества, художественная выставка
14.30 – Торжественное открытие мероприятия, театральная, концертная программа
17.30-21.00 – Диско-хоровод
Картинная галерея ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»
16.00 – Концерт «Искусство объединяет» с участием учащихся и преподавателей школ искусств города в рамках «Ночи искусств»
04-06.11.2017
Пл. Ленина
Праздничная работа аттракционов
05.11.2017
Дворец культуры «Корабел»
15.00 – Вечер отдыха клуба «Добрых встреч»
06.11.2017
Дворец культуры «Корабел»
15.00 – Концерт вокально-хоровых коллективов города «Мы вместе! И в жизни, и в песне!»
07.11.2017
МБУДО «Детская школа искусств им. Р. Сердюка»
15.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Пока мы едины – мы непобедимы»
12.11.2017
Дворец культуры «Корабел»
15.00 – Литературно-музыкальная гостиная «Пою тебе, моя Россия»
Напомним, как в прошлом году отметили День народного единства
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