В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, жители дома по ул.Ульяновых-74, которые рассказали, что уже более 5 лет люди ведут переписку с городской властью по проблеме спила на 50% по высоте двух огромных тополей возле их дома. Керчане боятся, что скоро деревья упадут кому-то на балкон или крышу.

«При сильном ветре возникает реальная угроза для жителей 4 и 5 этажа, в том, что если верхняя часть дерева обломится, будут повреждены балконы и крыша дома. Высота деревьев в два раза превышает высоту дома. Что уже говорить о людях и стоящих возле дома машинах. После неудачных попыток дождаться помощи от городских властей, было направлено коллективное обращение в СМ Крыма, но из Симферополя опять спустили жалобу в Керчь. Это было и в период мэра Осадчего О.В., и после марта 2014г. Только Бороздину не стали писать, потому, что стало понятно, власть живёт по принципу "пока гром не грянет-мужик не перекрестится", авось пронесёт.

После обращения в керченскую прокуратуру в 2016г. приехали работники ЖКХ города или КП "Аршинцево", не знаю, и на радость жильцам приступили к обрезке, но радость оказалась преждевременной. Срезав нижние ветки у деревьев, они уехали. Лучше бы не трогали вообще, т.к. после их обрезки остался огромный по высоте ствол с пышной макушкой, что ещё больше увеличило риск падения дерева-центр тяжести сместился вверх. Мало разве примеров, когда падали деревья на улицах Орджоникидзе, Буденного, Ворошилова? Наверное, надо чтобы и на Ульяновых упало, да кто-нибудь пострадал или крышу дома повредит, вот тогда зашевелятся.

Прилагаю фото деревьев после их обрезки», - написали керчане.