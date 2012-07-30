В Керчи 23 октября в Администрации города прошло совещание по участию Керчи в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры на территории Республики Крым. В совещании приняли участие представители Администрации города, Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым, руководители отелей и баз отдыха, члены Ассоциации курортов Крыма и Гостинично-Туристической Ассоциации.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила замглавы администрации Дилявер Мельгазиев, - передает Керчь.ФМ

На мероприятии обсудили участие муниципального образования городской округ Керчь в данном эксперименте, величину курортного сбора, его сезонность и зависимость от продолжительности отдыха.

«В ходе обсуждения пришли к выводу, что сама по себе идея курортного сбора хорошая, но пока вводить курортный сбор в нашем городе нецелесообразно. Развитие курортной сферы находится в начальной стадии, не готова должным образом рекреационная инфраструктура и не отлажен механизм администрирования сбора», - написал Мельгазиев.

Учитывая анализ прогнозных объемов поступлений от сбора и возможный отрицательный имиджевый эффект принято решение внести предложение об установлении нулевой ставки курортного сбора на 2018 год.

Напомним, только в шести крымских муниципалитетах хотят экспериментировать с курортным сбором