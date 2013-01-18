Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России, считает Крым украинской территорией. Об этом она заявила на сегодняшней пресс-конференции, сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«С точки зрения международного права: Крым – украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», – отрезала она и сразу продолжила.

По мнению Собчак, нужно создать условную дискуссионную площадку для обсуждения дальнейшей жизни крымчан.

«Как будет продолжаться жизнь людей, которые живут в Крыму, потому что это, собственно, очень важно, потому что: как вот эти люди завтра вернутся на Украину? Там, действительно, огромное количество русских людей, которые это, действительно, поддерживают», – признала телеведущая и пообещала регулярно обсуждать этот вопрос с журналистами и «экспертами».

Об участии Собчак в выборах президента России стало известно 18 октября. Она назвала себя кандидатом «против всех» и высказала готовность к волне негатива. Корреспонденты Крыминформа спросили у жителей и гостей Симферополя, как они оценивают шансы телеведущей стать президентом. В большинстве своём опрошенные скептически отнеслись к её выдвижению.

Отношение Собчак к присоединению Крыма к России до сегодняшнего дня было не совсем понятно. В своём недавнем видеообращении она высказалась неопределённо:

«Я – вне жёстких идеологических рамок. Я не принадлежу к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной, в рамках этой кампании я даже не за «Крым наш» и не против».

В 2015 году она называла Крым огромным геморроем на ближайшие лет сто.

«Его уже явно не вернут. А что с ним делать – непонятно. Это такая история, которую всем расхлебывать очень долго», – говорила она.

При этом до референдума о самоопределении полуострова Собчак писала, что президент РФ Владимир Путин останется в истории великим, если вернёт Крым бескровно.