Глава администрации Керчи Сергей Бороздин 23 октября подписал постановление, согласно которому отопительный период на территории Керчи начнется с 24 октября. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

По его информации, с сегодняшнего дня руководители теплоснабжающих теплосетевых организаций должны начать запуск системы теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда. Первоочередные - учреждения здравоохранения и образования.