В Горгазе Керчи теперь можно по телефону записаться на прием по заключению договоров по замене газовых счетчиков. Однако всем керчанам не стоит радоваться, ведь это касается только тех, у кого уже заключены договоры на поставку газа и техническое обслуживание, - передает Керчь.ФМ

Записаться можно по телефону 6-33-99. Журналист сайта Керчь.ФМ попробовал дозвониться по данному номеру. Спустя попыток десять все-таки, это удалось, но оказалось, что можно записаться на самую ближайшую дату - это 10 января 2018 года. Специалист отметила, что есть шанс попасть по живой очереди в конце рабочего дня, если будет "окошко".

Также изменился на некоторых кабинетах распорядок дня. Из расписания пропал обед в некоторых объявлениях, как и обещал заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

Так допустим на кабинете №5 написано, что нет обеда, а вот если подойти к каб №6, то можно увидеть другую ситуацию. Действительно слово обед пропало с объявления, но рабочий день так и остался с обедом, как в №5, так и в №6 кабинете.

«Прием абонентов каб №6: с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00», - написано на двери.

Так вот и стоит задуматься, а куда делся целый час из распорядка дня рабочего. Такая же ситуация и на заключение договоров в каб №5.

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