Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» нанесли удары по «противнику» в Крыму в рамках учений. Об этом РИА Крым сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, - передает Керчь.ФМ

«Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» в полевых условиях отработали действия по нанесению ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника из неподготовленных позиционных районов», — сказал он.

Экипажи сдали нормативы по подготовке и проведению марша в неизвестный позиционный район, привели комплексы к бою, подготовили к стрельбе, сменили огневые позиции, отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

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