В дежурную часть отдела полиции №4 УМВД России по Саранску поступило заявление от представителя одной из организаций Мордовии. Неизвестный, путем обмана, завладел денежными средствами в сумме 40 500 рублей. Как оказалось, заявитель стал жертвой мошенника, решив нанять частную бригаду каменщиков из Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Мордовия, - передает Керчь.ФМ

Из разговора с потерпевшим полицейские выяснили, что интересующее его объявление он нашел 19 октября посредством интернет-сайта. Заявитель позвонил по указанному номеру, где неизвестный сообщил, что в настоящее время есть группа рабочих из 40 человек, которые в течение недели готовы выехать из г.Керчь и приступить к работе. Однако, для этого необходимо оплатить транспортные услуги по перевозке пассажиров.

Данное условие потерпевший принял без подозрений. После перечисления на указанный счет требуемой суммы, телефон собеседника оказался недоступным. Спустя несколько дней потерпевший был вынужден обратиться в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, подозреваемого в мошенничестве.