Найденный в Крыму каменный мост, построенный предположительно в конце XVIII века, в перспективе может стать популярным экскурсионным объектом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, - передает Керчь.ФМ

«Из этого моста можно сделать изумительный экскурсионный, экспозиционный объект. Думаю, многие захотят пройтись по тем камням, по которым в свое время ехал экипаж императрицы», – полагает Майко. Кроме того, по его мнению, в рамках создания данного экскурсионного объекта можно было бы восстановить дорогу, по которой ехала Екатерина II во время посещения Крыма, с включением в этот туристический маршрут сохранившихся на полуострове «Екатерининских миль».

«Если по кусочкам собрать информацию, как императрица ехала по Крыму, можно было бы эту дорогу реконструировать. Данная находка позволяет узнать маршрут. «Екатерининские мили» вдоль этой дороги можно было бы тоже хорошо показать», – считает директор Института археологии Крыма РАН.

Майко добавил, что на сегодняшний день археологические работы в зоне строительства трассы «Таврида» находятся в завершающей стадии. В частности, Кировский участок отработан археологами полностью, Керченский и Белогорский участки – на 95%.

«Осталось провести работы в Бахчисарайском районе и на подъездах к Севастополю. Бахчисарайский район отработан уже наполовину. На этот район приходится порядка 10-12 памятников, из них шесть курганов и пять-шесть поселений. Памятники относятся к эпохе Средневековья и скифо-сарматскому периоду», – рассказал он.

По словам специалиста, археологические раскопки в зоне строительства дороги должны быть завершены к концу этого года. В зоне строительства трассы «Таврида» в Крыму археологи обнаружили каменный мост. Объект находится на территории Белогорского района. По предположению специалистов, сооружение могло быть построено в конце XVIII века в связи с визитом на полуостров Екатерины II. По словам заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслава Зарубина, объект внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.