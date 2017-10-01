Найденный в Крыму каменный мост, построенный предположительно в конце XVIII века, в перспективе может стать популярным экскурсионным объектом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, - передает Керчь.ФМ
Кроме того, по его мнению, в рамках создания данного экскурсионного объекта можно было бы восстановить дорогу, по которой ехала Екатерина II во время посещения Крыма, с включением в этот туристический маршрут сохранившихся на полуострове «Екатерининских миль».
Майко добавил, что на сегодняшний день археологические работы в зоне строительства трассы «Таврида» находятся в завершающей стадии. В частности, Кировский участок отработан археологами полностью, Керченский и Белогорский участки – на 95%.
По словам специалиста, археологические раскопки в зоне строительства дороги должны быть завершены к концу этого года. В зоне строительства трассы «Таврида» в Крыму археологи обнаружили каменный мост. Объект находится на территории Белогорского района. По предположению специалистов, сооружение могло быть построено в конце XVIII века в связи с визитом на полуостров Екатерины II. По словам заместителя председателя Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым Вячеслава Зарубина, объект внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.