В Керчи 28 октября в 14:00 в библиотеке-филиал №4 им. А.М.Горького пройдет вечер поэзии «Марина – заповедная страна». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие посвятят 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой.

Вместе с библиотекарем гости вспомнят жизненный и творческий путь Марины Цветаевой.

«Рассказ будет сопровождаться показом отрывков из первого историко-биографического игрового фильма «Зеркала» (2013 г., режиссер Марина Мигунова) в центре которого – трагическая судьба поэтессы. Для присутствующих будет организован просмотр видеороликов, в которых известные артисты прочтут стихи и исполнят романсы, написанные на стихи Марины Цветаевой. Каждый поклонник её таланта сможет продекламировать и свои любимые строки», - пишет пресс-служба.