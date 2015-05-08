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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи библиотека отпразднует 70-летие

В Керчи 25 октября в 14:00 в библиотеке №3 им. Н. Островского состоится библиофурор «В библиотеке юбилей – мы приглашаем всех друзей», посвященный 70-летию учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ В программе мероприятия: концертные номера, выступления творческих коллективов, литературные викторины, конкурсы, библиошутки. Гости библиотеки осуществят виртуальное путешествие в прошлое, настоящее и будущее библиотеки им. Н. Островского, которое будет сопровождаться юбилейной медиа-презентацией.

Служба новостей Керчь.ФМ

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