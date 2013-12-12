Крымские предприятия в этом году получили 50 млн рублей на улучшение технической базы. Об этом РИА Крым сообщил заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич, - передает Керчь.ФМ

«Мы работаем над техническим перевооружением наших предприятий и той программой, которая сейчас действует. Техническое отставание будет сокращаться. В прошлом году на субсидирование наших производств было выделено 150 миллионов рублей, в этом – 50 миллионов», — рассказал замминистра.

По его словам, в дальнейшем планируется продолжить оказывать поддержку крымским предприятиям.

«Новая программа сейчас на стадии формирования. Цифры будут достойными, но до формирования бюджета говорить о них рано», — отметил Равич, уточнив, что программа будет работать до 2020 года.

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