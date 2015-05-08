С начала 2017 года в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по результатам внутренних проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 31 сотрудника. Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, - пишет пресс-служба Госкомитета, - передает Керчь.ФМ.

Всего за 9 месяцев текущего года в ведомстве проведено 80 внутренних служебных проверок.

«В комитете продолжает проводиться активная внутренняя антикоррупционная политика», - пишет ведомство.

В этом году на основании представлений органов прокуратуры осуществлено 13 проверок, по информации, поступившей из Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии — 8, на основании запросов судов, МВД и следственного комитета — 11, по внутренним служебным запискам структурных подразделений Госкомрегистра — 43, на основании обращений граждан — 5. Среди специалистов, привлеченных к дисциплинарной ответственности 11 сотрудников из руководящего состава и 15 — государственные регистраторы.

«За нарушения трудовой дисциплины к сотрудникам применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора», - рассказал глава регистрирующего органа.

Александр Спиридонов добавил, что при самостоятельном выявлении подобной информации, Госкомрегистр передаёт данные в Следственный комитет, Федеральную службу безопасности и прочие крымские правоохранительные органы.