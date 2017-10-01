В Керчи общерегиональный день приема граждан пройдет 1 ноября. Прием пройдет с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Кирова, 17, каб.102. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Ранее планировали, что мероприятие состоится сегодня, 25 октября.

Предварительная запись ведется в будние дни с 9.00 до 15.00 каб. 227, перерыв с 12.00 до 13.45. При себе иметь паспорт.

Напомним, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в июле этого года подписал распоряжение, определяющее ежегодный день приема граждан в администрациях городов и сел республики. «Принять к сведению, что руководители исполнительных органов государственной власти Республики Крым, администраций городов, районов, городских, сельских поселений Республики Крым несут персональную ответственность за организацию и проведение общерегионального дня приема граждан», – говорится в документе.