В Ленинском районе сотрудники ГИБДД провели акцию «Пристегни самое дорогое». В ходе акции они выявили 6 фактов нарушения правил перевозки детей.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Водителям, перевозившим малышей в соответствии с ПДД, вручили наклейки на автомобиль «В салоне ребенок», а маленьким пассажирам - яркие воздушные шары.

Сотрудники ГИБДД проверили более 25 транспортных средств, для всех водителей провели профилактические беседы о серьезных последствиях игнорирования ремней безопасности и детских автокресел.

«Данная акция призвана напомнить родителям, что любая, даже самая короткая, поездка ребенка в автомашине должна проходить только с использованием детского удерживающего устройства и ремней безопасности», - пишет пресс-служба.