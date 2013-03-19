Керченские подростки сняли и выложили видео в соцсети того, как они используют огнетушитель. Предположительно, это тот огнетушитель, который на выходных украли из НЕФАЗа, - передает Керчь.ФМ.
Видео было опубликовано на прошедших выходных.
Напомним, на выходных подростки попытались сорвать огнетушитель из автобуса НЕФАЗ в Керчи. Руководитель МУП «Керчьгортранс» предложил родителям подростков вернуть огнетушитель и провести в автобусе генеральную уборку, иначе заявление о краже будет подано в полицию. Видео, на котором подростки крадут огнетушитель сотрудники предприятия предоставили в редакцию.
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