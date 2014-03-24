Крымчанин Сергей Белошеев стал бронзовым призёром чемпионата мира по шашкам-64. Это соревнование проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 29 октября.

По информации пресс-службы турнира, воспитанник шашечной школы занял третье место в разновидности «Быстрая игра». Данный вид программы состоял из двух этапов – предварительного и финального.

На предварительной стадии участники состязались с контролем времени семь минут + пять секунд за каждый ход до конца партии каждому. По итогам этой части Белошеев финишировал на четвёртой строчке.

Полуфиналы, встреча за бронзу и финал проводились с контролем пять минут + три секунды за каждый ход до конца партии каждому. В полуфинале крымский спортсмен в равной борьбе уступил Игорю Михальченко из Белоруссии, который в результате завоевал золотую медаль.

В матче за третью итоговую строчку Белошеев победил ещё одного россиянина – Олега Дашкова.

В блице, где на поединок каждому отводилось три минуты + две секунды за каждый ход, крымчанин стал пятым.

Основной турнир (с классическим контролем времени, где участники проводят микроматчи из двух партий) ещё продолжается. Уже завершился предварительный раунд. Там Белошеев взял верх над противниками из Мозамбика, Замбии, Эстонии и сыграл вничью с соперниками из Латвии, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Литвы. Сейчас крымчанин участвует в финальном этапе за 9-16 места.