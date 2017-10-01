В Керченском технологическом техникуме 25 октября прошел турнир по настольному теннису, посвященный «Дню народного единства России» среди студентов 1 курса, в зачет «Спартакиады 2017/2018».
Об этом сообщает пресс-служба техникума, - передает Керчь.ФМ
Соревнования проходили по круговой системе.
В результате упорной командной борьбы первое место и звание «Победителя» завоевал дружный коллектив группы № 511 (профессия - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственного обучения – Петухов Н.А.)
Победители выступали в следующем составе: Брейнич Евгений, Алиев Ренат.
Второе место заняла команда группы 811(профессия - повар, кондитер. Мастер производственного обучения – Коробецкая А.Н.).
На третьем призовом месте оказалась группа № 911 (профессия - слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения – Колоскова Н.Г.).
Качественную организацию и проведение соревнований обеспечила судейская коллегия в составе – главного судьи Биховец С.М., секретаря Милюхина В.Н.