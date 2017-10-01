В Керчи 24 октября рабочая группа провела рейд по ликвидации стихийной торговли на территории города по ул. Ворошилова, ул. Орджоникидзе (ост. «Дружба», ост. «ЖРК») и ул. Ульяновых. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведенных мероприятий специалисты администрации Керчи составили 2 протокола об административных правонарушениях на граждан, осуществляющих торговлю в неустановленных для этих целей местах.

Также сотрудники налоговой службы составили 1 протокол, сотрудники отдела ветеринарного надзора и контроля составили 1 протокол. В результате комиссия сняла с реализации 8 кг рыбы.

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