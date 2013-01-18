Пассажирское судно-катер на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М», построенное на судостроительном заводе «Вымпел», отправилось в Крым. Об этом РИА Крым сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, - передает Керчь.ФМ

«Рыбинская "Комета" начала свое путешествие в Крым. Через несколько недель она будет в Севастополе. Там еще предстоит достроить салон и провести испытания. Весной 2018 года "Комета" начнет курсировать между Севастополем и Ялтой», — написал Миронов.

Напомним, космонавт Терешкова разбила шампанское о борт первой пассажирской «Кометы» для Крыма