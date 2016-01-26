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Для охраны Крымского моста Росгвардия создаст морскую бригаду

Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста. Об этом Крыминформу сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, - передаёт Керчь.ФМ «Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду», – сообщил Золотов во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Напомним, Керченский мост будут охранять четыре противодиверсионных «Грачонка»

Служба новостей Керчь.ФМ

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