Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста. Об этом Крыминформу сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов, - передаёт Керчь.ФМ
«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение – морскую бригаду», – сообщил Золотов во время «правительственного часа» в Совете Федерации.
Напомним, Керченский мост будут охранять четыре противодиверсионных «Грачонка»
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