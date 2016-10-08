В Крыму в соответствии с планом боевой подготовки с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота началось тактическое учение на местности. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, - передает Керчь.ФМ

После подъема по тревоге личный состав соединения выдвинулся из пункта постоянной дислокации на полигон Опук (Крым), который назначен районом для развертывания сил.

«В ходе марша военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника», - пишет ведомство.

Напомним, на Опуке под Керчью стреляли "градом" и "подносом". Подлодки ЧФ уничтожили «Калибрами» мишени на полигоне Опук