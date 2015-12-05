В Керчи с целью обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед другими гражданами и государством осуществляется регистрационный учет, то есть фиксация в установленном порядке органом регистрационного учета сведений о месте нахождения гражданина Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Так, местом пребывания гражданина является жилое помещение, в котором гражданин временно проживает, а местом жительства является жилое помещение, в котором гражданин зарегистрирован.

Регистрация граждан, как по месту пребывания, так и по месту жительства возможна только в жилых помещениях.

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания осуществляется не позднее 90 дней со дня прибытия гражданина в жилое помещение. Регистрация по месту пребывания производится без снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства. То есть граждане Российской Федерации, прибывшие в иной федеральный округ государства более чем на 90 дней, обязаны подать документы для регистрации по месту пребывания в подразделение по миграционному учету. Данное обязательство не распространяется на жителей Крыма и Севастополя в случае пребывания крымчан в Севастополе и жителей Севастополя в Крыму.

Граждане Российской Федерации, изменившие место жительства обязаны не позднее семи дней со дня прибытия на новое место жительства подать в подразделение по миграционному учету заявление для регистрации по месту жительства.

Проживание граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником жилого помещения свыше установленных законом сроков влечет ответственность в виде административного штрафа. На граждан налагается штраф в размере от двух до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения - от двух до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей (ст. 19.15.1. КоАП РФ).

Регистрация граждан на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов, а равно регистрация граждан в жилом помещении без намерения пребывания (проживания) в этом помещении является фиктивной регистрацией.

За фиктивную регистрацию граждан предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Нарушение правил регистрации граждан Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет административную ответственность в виде штрафа: на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от двух до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 до 750 тысяч рублей (ст. 19.15.2. КоАП РФ).

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации влечет ответственность от штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового (ст. 322.2. УК РФ).