За период с 16 по 23 октября специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора на государственной границе РФ пресекли 38 попыток ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РК, - передает Керчь.ФМ.

Запрещённые к ввозу товары общим весом 220 кг выявили при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

Так, в ручной клади и багаже пассажиров обнаружили: 69 кг овощей, 17 кг картофеля, 84 кг фруктов, 28 кг орехов и сухофруктов, 9 кг фасоли, 2 кг семенного материала, 3 кг и 83 единицы посадочного материала, 8 горшечных растений, а также 8 кг прочей продукции растительного происхождения.