В Керчи в течение года на керченский водоканал составили 10 протоколов за нарушение Правил благоустройства Керчи. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава администрация Керчи Сергей Бороздин, - передает Керчь.ФМ

На сегодняшний день керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма" заасфальтировал поврежденное в ходе ремонтных работ по улице Пирогова асфальтовое покрытие.

«Этому способствует в том числе и работа сотрудников управления муниципального контроля», - написал Бороздин.

Напомним, также недавно водоканал разрыл асфальт в центре города