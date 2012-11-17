В редакцию Керчь.ФМ постоянный читатель прислала видео с регистратора. Керчанин стал свидетелем аварии, которая произошла вчера, 25 октября в 17.30. На видео видно, как автомобиль «Toyota» белого цвета подрезал красный «ВАЗ 2106» перед светофором.

При этом, водитель иномарки вышел, посмотрел на машины и уехал.

«Оставил старика с помятым передком без всего. Может посмотрит и исправит свою ошибку. Водитель шестёрки пожилой (очень небогатый) мужчина. Со всяким бывает, если не прав, то дай свои данные страховая возместит, а так бросать старика нехорошо», - написал керчанин.