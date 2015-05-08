В Керчи прошло заседание организационного комитета по проведению Торжественной церемонии перезахоронения останков воинов, павших в ВОВ, в рамках 74-й годовщины Керченско-Эльтегентской десантной операции.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Мероприятие состоится 1 ноября в 11.00 в пос. Героевское.

Возле памятника Мотобота пройдет военная реконструкция десантной операции. В это же время на братской могиле начнется Церемония отпевания останков воинов. В 11.30 состоится Церемония захоронения и возложение цветов.

«После мероприятия присутствующим будет предложена экскурсия по Музею Боевой Славы и полевая кухня - Солдатский привал», - пишет пресс-служба.