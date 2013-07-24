Единый платежный документ будет включать все виды услуг ЖКХ в Крыму в 2018 году. Об этом Крыминформу сообщил генеральный директор госпредприятия «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр» (ЕИРЦ) Денис Галахов, - передает Керчь.ФМ

«Работа проводится постоянно, договоры (с ресурсоснабжающими предприятиями и гражданами с ЕИРЦ) заключаются постоянно, информация обрабатывается. По мере готовности информации мы выпускаем платежный документ с добавлением той или иной услуги. По срокам очень сложно поставить рамки, потому что, получая от одной организации базу, мы видим, что ее можно обработать в срок от двух недель до месяца, а информацию от какой-то другой структуры – два-два с половиной месяца. Сроки определить очень сложно, но думаю, что в течение конца 2017 года – в 2018 году – в этих пределах будем стараться закончить эту работу», – сообщил Галахов.

Директор ЕИРЦ сообщил, что существуют внутренние проблемы при работе с ресурсоснабжающими предприятиями, однако все это рабочие моменты.

«С тепловиками мы работаем – у нас остается примерно половина от общего числа лицевых счетов (внести в платежку), учитывая, что Симферополь еще не охвачен. Поэтапно введем, никакого сопротивления с их стороны («Крымтеплокоммунэнерго») мы не видим. То же примерно и с энергетиками – есть внутренние вопросы, но жесткого сопротивления нет», – отметил он.

Сейчас ведется работа над внедрением единой платежки для частного сектора. Внедряться она будет поэтапно, пока только в рамках оплаты услуг, предоставляемых водоканалом. Первыми платежку получат жители Судака и Алушты.

Единый платежный документ (ЕПД) объединяет в одной квитанции начисления для оплаты жилищно-коммунальных услуг (газ, вода, свет, вывоз мусора и прочее) и всю информацию по оплачиваемым услугам: показания счетчиков, площадь помещений, лицевые счета и адрес проживания, льготы и так далее. Предполагается, что с помощью единой платежки можно будет заплатить сразу за все услуги ЖКХ по принципу «единого окна» в отделениях почты, банков и через интернет. ЕПД должен исключить необходимость использования других квитанций или расчетных книжек.

Напомним, жители крымских многоквартирных домов должны были 1 февраля получить квитанцию на оплату общедомовых нужд за январь. Однако теперь они их могут получить только в марте.

Единая платежка должна включать не менее четырех операций,- Госкомцен

Фото: интернет.