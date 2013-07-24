Единый платежный документ будет включать все виды услуг ЖКХ в Крыму в 2018 году. Об этом Крыминформу сообщил генеральный директор госпредприятия «Крымский республиканский единый информационно-расчётный центр» (ЕИРЦ) Денис Галахов, - передает Керчь.ФМ
Директор ЕИРЦ сообщил, что существуют внутренние проблемы при работе с ресурсоснабжающими предприятиями, однако все это рабочие моменты.
Сейчас ведется работа над внедрением единой платежки для частного сектора. Внедряться она будет поэтапно, пока только в рамках оплаты услуг, предоставляемых водоканалом. Первыми платежку получат жители Судака и Алушты.
Единый платежный документ (ЕПД) объединяет в одной квитанции начисления для оплаты жилищно-коммунальных услуг (газ, вода, свет, вывоз мусора и прочее) и всю информацию по оплачиваемым услугам: показания счетчиков, площадь помещений, лицевые счета и адрес проживания, льготы и так далее. Предполагается, что с помощью единой платежки можно будет заплатить сразу за все услуги ЖКХ по принципу «единого окна» в отделениях почты, банков и через интернет. ЕПД должен исключить необходимость использования других квитанций или расчетных книжек.
Напомним, жители крымских многоквартирных домов должны были 1 февраля получить квитанцию на оплату общедомовых нужд за январь. Однако теперь они их могут получить только в марте.
Единая платежка должна включать не менее четырех операций,- Госкомцен
Фото: интернет.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.