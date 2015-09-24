Государственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» завершает строительство первой перемычки в рамках строительства магистрального газопровода Керчь – Симферополь – Севастополь. Как сообщили Крыминформу в пресс-службе предприятия, завершить сооружение перемычки планируется до начала пиковых потреблений, - передает Керчь.ФМ

«ГУП «Черноморнефтегаз» завершает строительство первой перемычки в рамках комплекса работ по подключению газотранспортной системы полуострова к магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым, – рассказали в пресс-службе. – Ее подключение с последующей подачей газа будет завершено до начала периода пиковых потреблений».

Строительство перемычек позволит подавать газ с материковой России в существующие газопроводы Симферополь – Севастополь и Бахчисарай – Ялта. Данная перемычка является первой из пяти предусмотренных проектом.

«Объект расположен в Бахчисарайском районе Республики Крым. Проектом предусмотрено строительство линейной части газопровода общей протяженностью 386 м и технологического оборудования», – отметили на предприятии, добавив, что работы ведутся без остановки подачи природного газа.

Напомним, Крым обещают полностью газифицировать к 2022 году