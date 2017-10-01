Керченский линейный отдел полиции напоминает, что осенние каникулы уже не за горами. В связи с этим, полиция напоминает некоторые правила безопасности, - передает Керчь.ФМ

«Не смотря на столь радостное известие и заданные домашние задания на период каникул, подростки все равно найдут время для отдыха вне поле зрения своих родителей.

Пока мама и папа на работе, дети бегут во двор и играют в уличные игры, но если рядом с домом где проживает подросток есть железная дорога, то интерес к ней проявляется первоочередной и не всегда и хорошим концом.

Взрослые и дети! Помните, находиться около проходящего скорого поезда опасно, нужно отойти не менее чем на 5 метров. Где бы вы ни стояли - на посадочной платформе или на земле - заблаговременно отой­дете подальше, на безопасное расстояние.

Помните, каждый предмет, брошенный вами в прохо­дящий поезд, как правило, приводит к травматизму пассажиров.

Железная дорога - это зона повышенной опасности. Об этом нужно помнить и взрослым и детям.

Как уберечь ребенка от беды? Опасность для жизни или его здоровья может исходить как от мира вещей, так и от мира людей.

ПЕРВЫЙ ВИД ОПАСНОСТЕЙ - от мира вещей. Ребенок по натуре - страстный исследователь, но из-за сложности внешнего мира и порой непредсказуемости его проявлений он может стать жертвой своей любопытности.

Нужно, чтобы дети это понимали. Бесполезно удерживать, ребенка от исследовательской деятельности. Нужно ее направлять, познакомить его с наиболее безопасными и эффективными способами получения информации.

Первый способ: спрашивать у взрослых. Поэтому взрослые должны проявлять терпение и интерес к вопросам детей, чтобы у них не отпала охота спрашивать. Иначе ребенок будет самостоятельно исследовать и попадет в беду. Для этого:

-ребенок должен знать, что он получит ответ на свои вопросы.

-ребенок должен знать, что ответы будут достоверными, т.е. взрослый в его представлении должен быть образцом правдивости и больших знаний.

Взрослым также необходимо предвидеть вопросы ребенка, помогать усваивать жизненно необходимые правила.

Второй способ: так как ребенок проявляет большой интерес к самостоятельным исследованиям, нужно приучить его к мысли делать это в присутствии, под контролем взрослых. Если вы будете другом и помощником ребенку, он никогда не откажется от вашего участия в своих исследованиях, и это убережет его от неприятных последствий и непредсказуемых ситуаций.

ВТОРОЙ ВИД ОПАСНОСТЕЙ исходит от взрослых людей и старших подростков.

Официальная статистика сообщает, что каждый десятый взрослый является ранее судимым, каждый десятый имеет психические аномалии, а каждый двенадцатый - алкоголик. Многие подростки, не занятые общественно-полезной деятельностью, совершают правонарушения, стихийно объединяются в антиобщественные группы. Они могут быть очень жестокими к детям.

На что необходимо обратить внимание при беседе с родителями:

В условиях повышенной агрессивности со стороны окружающих, родителям не нужно прельщаться кажущейся самостоятельностью ребенка и оставлять его даже на время без присмотра. Практически ребенок беззащитен. Если преступник или больной человек задался целью обмануть его, заманить куда-то, велика вероятность того, что ему это удастся. Поэтому детей необходимо обучать правилам поведения в таких случаях, рассматривать с ним возможные варианты. Необходимо учесть и материальную сторону защиты ребенка.

Прежде всего, это касается оборудования входной двери в квартиру, на случай если ребенка придется оставить одного. Дверь должна быть оборудована глазком, прикрывающимся изнутри шторкой, цепочкой, не менее чем двумя исправными замками, а также быть укрепленной настолько, чтобы выдержать удар физически сильного мужчины. Нужно обучить ребенка правилам пользования дверным глазком. Нельзя открывать дверь, если глазок закрыт с другой стороны, если на площадке никого не видно или стоит незнакомый человек. Нельзя приоткрывать дверь, даже если она на цепочке, чтобы лучше рассмотреть, кто находится на площадке. Если ребенка часто приходится оставлять дома одного, стоит завести собаку. Это надежное средство защиты квартиры и жизни ребенка от нападения.

В ходе беседы с родителями необходимо рекомендовать им убедить детей в том, что они должны рассказать им о любом происшествии, случившемся с ним на улице, внушить, что они должны сообщать им о каждой попытке незнакомца завести с ним разговор. Очень часто, щадя родительские чувства, дети не рассказывают о том, что их напугало.

Взрослый человек, старший по возрасту подросток, если у них нет дурных намерений, вряд ли попытаются заговорить с незнакомым ребенком на улице (за исключением тех случаев, когда он потерялся или плачет).

Родителям необходимо научить детей никогда не вступать в разговор с незнакомыми людьми, объяснять, что не нужно грубить, правильнее будет сделать вид, что не слышишь, и быстро отойти в сторону. Целесообразно сказать детям, что вы им разрешаете нарушать установленные правила и нормы поведения с целью самозащиты и что вы всегда будете на их стороне, если в целях безопасности им придется эти правила нарушить. Например, объяснить ребенку, что если он чувствует себя в опасности или кто-то ему угрожает, или заставляют делать неприятные ему вещи, то он может убежать, громко кричать, визжать, кусаться, звать на помощь, убегать, говорить неправду либо ударить нападающего – словом все, что помогает избежать опасности.

Особое внимание родителям необходимо обращать на поведение детей, особенно, когда они возвращаются позже обычного с улицы. Если они заметили их необычно возбужденное нервное состояние или испуганный вид, грязную одежду, или пятна на белье, или что-нибудь необычное в их поведении, разумно будет отнестись внимательно к этому, вступить в доверительную беседу с сыном или дочерью, попытаться вызвать их на откровенность. Целесообразно дать понять детям раз и навсегда, что вы – их лучший друг, что вы поймете их и поможете найти выход из любой ситуации, что нет ничего стыдного и страшного, чего нельзя было бы рассказать вам. Проверив достоверность информации, полученной от ребенка от ребенка, необходимо срочно действовать.

Порекомендуйте родителям детей младше 5 лет на внутреннюю поверхность одежды пришить квадратик ткани с указанием фамилии, имени и возраста ребенка.

Говоря о роли полиции в защите детей, необходимо убедить родителей не создавать у ребенка отрицательной установки к человеку в форме, не пугать их полицией. Подросток должен видеть в полицейском своего защитника, чтобы в случае необходимости без страха и колебаний обратиться к нему».